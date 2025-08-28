Для людей с нарушением координации движений создали помощника

Атаксия – заболевание, характеризующееся нарушением координации движений, потерей равновесия, неточностью движений конечностей. В помощь людям с атаксией ученые предложили инновационный рюкзак, который создавался с использованием аэрокосмических технологий.

В рюкзаке Gyropack используется гироскопическая технология – такая же, как применяется на космических станциях для поддержания ориентации в пространстве.

Исследование, которое провели медицинский центр Университета Радбауд совместно с Делфтским техническим университетом (TU Delft) и Erasmus MC показало, что рюкзак помогает людям с атаксией сохранять равновесие при ходьбе и стоянии, тем самым, избавляя их от необходимости использовать более громоздкие и тяжелые средства, такие как ходунки, – рассказывает medicalxpress.

Разработчики оптимизировали рюкзак Gyropack для медицинского использования. Он оснащен вращающимися колесами, которые создают сопротивление при вращении туловища, что улучшает осанку и равновесие.

В исследовании приняли участие 14 пациентов с атаксией средней и тяжелой степени. Участники выполняли упражнения на равновесие и ходьбу в трех условиях: без рюкзака, с полностью исправным рюкзаком и рюкзаком с вращающимися гироскопами, но которые не оказывали никакого эффекта. Последнее условие – это была имитация, которая по звуку и вибрации не отличалась от активной поддержки.

Результаты показали, что даже без активных гироскопов рюкзак давал преимущества – вероятно, за счет своего веса в 6 кг, он помогал стабилизировать верхнюю часть тела. Наиболее значительные улучшения были при использовании активных гироскопов: пациенты становились более устойчивыми и лучше ходили по прямой.

В планах разработчиков – усовершенствование рюкзака, в том числе, в вопросах комфорта: он должен стать легче и тише. В данный момент для повседневного использования он не подходит, но в дальнейшем сможет помочь людям с атаксией оставаться социально активными, повысить их мобильность и качество жизни.