Создана уникальная таблетка от ВИЧ

Исследователи из Университета Суррея сообщили о разработке нового препарата против ВИЧ под названием MK-8527. Работа опубликована в журнале British Journal of Pharmacology. Ученые надеются, что это средство сможет использоваться как профилактика заражения и прием одной таблетки будет защищать от вируса целый месяц.

MK-8527 относится к классу ингибиторов обратной транскриптазы. Внутри клеток он превращается в активную форму и блокирует ключевой этап размножения вируса. Лабораторные тесты показали: вещество эффективно останавливает рост ВИЧ даже в минимальных дозах.

В опытах на крысах и макаках препарат хорошо усваивался и сохранялся в иммунных клетках около 48 часов, что указывает на длительный эффект. По расчетам, у людей его можно будет применять всего раз в месяц вместо ежедневного приема таблеток.

Кроме того, MK-8527 не проявил серьезных побочных действий и не повлиял на работу других ферментов. Сейчас начаты клинические испытания, которые должны подтвердить безопасность и эффективность нового средства. Если результаты окажутся успешными, препарат может стать удобной альтернативой ежедневной терапии и помочь миллионам людей, находящихся в зоне риска заражения ВИЧ.

