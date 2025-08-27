Российские ученые нашли новые соединения против болезни Альцгеймера

В отделе научных коммуникаций Уральского федерального университета (УрФУ) создали новые производные такрина — препарата, ранее применявшегося для лечения болезни Альцгеймера, но запрещённого из-за высокой токсичности для печени. Исследователям удалось значительно снизить токсичность соединения, сохранив его терапевтический эффект.

Учёные использовали методы молекулярного моделирования для поиска эффективных модификаций молекулы такрина. В результате были идентифицированы два перспективных соединения — CTD3 и CTD12, которые демонстрируют широкий спектр действия и не ограничиваются воздействием только на фермент ацетилхолинэстеразу.

Болезнь Альцгеймера характеризуется прогрессирующим повреждением клеток мозга и нарушением нервной передачи. Современные препараты, такие как донепезил и ривастигмин, имеют ограниченную эффективность из-за сложной природы заболевания. Новые разработки уральских химиков могут предложить более комплексный подход к терапии.

Исследование проводилось при поддержке Министерства науки и высшего образования России в рамках Десятилетия науки и технологий. Результаты работы опубликованы в международном журнале Journal of Molecular Structure.