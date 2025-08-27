Назван овощ, который снижает риск развития рака толстой кишки

Включение большего количества брокколи в свой рацион может снизить риск развития рака толстой кишки.

По словам ученых, еда является ключевым модифицируемым фактором риска развития рака толстой кишки, особенно недостаток в ней овощей и пищевых волокон, а также чрезмерное потребление алкоголя и кофеина.

Крестоцветные овощи, в том числе брокколи, а также цветная капуста, капуста и брюссельская капуста содержат особые природные соединения, называемые глюкозинолатами, которые распадаются на мощные вещества, называемые изотиоцианатами, обнаружили исследователи, пишет РГ.

Изотиоцианаты могут помочь предотвратить рак путем детоксикации организма, уничтожения поврежденных клеток и замедления или остановки роста нездоровых клеток, пишет РГ.

Китайские ученые проанализировали 17 исследований, в которых приняли участие в общей сложности 639 539 человек, у 97 595 из которых в конечном итоге был диагностирован рак толстой кишки. Основываясь на анкетах участников о питании и статусе рака, исследователи выяснили, что употребление крестоцветных овощей было связано со снижением риска рака толстой кишки.

