Найдены отличительные признаки раннего ожирения у мальчиков и девочек

Ученые Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (НовГУ) установили различия в начале раннего ожирения у мальчиков и девочек, рассказали «Газете.Ru» в Минобрнауки России. У девочек абдоминальное ожирение сочетается со снижением холестерина и повышением артериального давления. У мальчиков ожирение чаще ассоциировано с повышением глюкозы и артериального давления.

«Абдоминальное ожирение начинает формироваться в трехлетнем возрасте, а к 5–7 годам приобретает рецидивирующий характер с нарастанием в пубертатный период. Определение абдоминального жироотложения не представляет сложности на педиатрическом осмотре врача-педиатра: это производится путем измерения окружности талии сантиметровой лентой, то есть, способ доступен и не требует материальных затрат и каких-либо технических устройств», – рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры педиатрии НовГУ Наталья Ларина.

Диагноз «метаболический синдром» (единый комплекс изменений в организме, одним из которых является ожирение) может быть поставлен ребенку не ранее десятилетнего возраста, при наличии ожирения по верхнему типу и как минимум двух критериев — артериальная гипертензия, дислипидемия (нарушение в уровне липидов в крови), снижение уровня «хорошего» холестерина, сахарный диабет 2 типа, гиперурикемия (повышенный уровень мочевой кислоты в сыворотке крови).

Ожирение по верхнему типу — фигура-«яблоко» — это главный признак метаболического синдрома. Нередко он дебютирует в начале развития заболевания. Выявить его можно с шестилетнего возраста. Если окружность талии у ребенка больше чем у 90% детей его пола и возраста — можно говорить об ожирении.