Сеченовский университет и НГУ откроют центр клинических исследований

Осенью 2025 года в Новосибирске начнет работу первый в России совместный центр клинических исследований, созданный Сеченовским университетом и Новосибирским государственным университетом. Соглашение о его создании было подписано на форуме «Технопром-2025».

© Ferra.ru

Новый центр, получивший название «Запад-Восток», займется двумя основными направлениями. Первое — организация и проведение клинических испытаний новых лекарственных препаратов. Второе — поисковые исследования для разработки инновационных медицинских технологий.

Партнерство двух университетов позволит координировать набор пациентов для фармкомпаний в западной и восточной частях страны. Это решит одну из ключевых проблем при проведении масштабных исследований.

Финансирование перспективных научных проектов планируется осуществлять за счет прибыли от коммерческой деятельности центра. Для исследований будут применяться методы искусственного интеллекта и рентгеноструктурного анализа.

Площадкой для работы центра в Новосибирске станет Медицинский научно-образовательный центр НГУ, который уже обладает необходимой инфраструктурой. В дальнейшем вузы также планируют запустить совместные образовательные программы в медицине и фармацевтике.