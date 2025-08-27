Как компенсируется нехватка дофамина при болезнях нервной системы

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) выяснили, что при нарушениях работы дофаминового транспортера, который играет ключевую роль в контроле движений, поведения и когнитивных функций, в мозге повышается активность гена тирозин-гидроксилазы, отвечающего за производство дофамина. Таким образом организм пытается компенсировать нарушения при заболеваниях нервной системы, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Результаты экспериментов показали, что у крыс DAT-KO (животных с "отключенным" геном дофаминового транспортера, созданных в СПбГУ - прим. ТАСС) повышается активность гена тирозин-гидроксилазы, что является попыткой организма компенсировать отсутствие транспортера. Однако этого недостаточно для полного восстановления уровня дофамина. При этом связи между генами сохраняются, что указывает на скрытые компенсаторные механизмы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дофамин - это не просто "гормон счастья", это важная сигнальная молекула, которая регулирует внимание, память, движение, а также работу различных органов. Ученые Института трансляционной биомедицины СПбГУ создали и изучают линию крыс DAT-KO с нарушениями передачи дофамина в мозге. Они служат важной моделью для исследования нервных и психических заболеваний, особенно синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

По данным пресс-службы, интерес ученых вызвали дофаминовые нейроны черного вещества - небольшой структуры мозга, отвечающей за регуляцию движений. Повреждение или гибель этих клеток приводит к развитию болезни Паркинсона и других заболеваний. В ходе анализа данных здоровых людей, а также страдающих болезнью Паркинсона и лабораторных животных ученые обнаружили, что ген дофаминового транспортера работает согласованно с генами, отвечающими за синтез, хранение и передачу сигналов этого гормона. Затем они изучили ген тирозин-гидроксилазы - ключевого фермента производства дофамина в организме.

Как отмечают ученые, полученные данные важны для понимания того, как нейроны черного вещества адаптируются к критическим нарушениям, что открывает новые пути для разработки методов терапии.