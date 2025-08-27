Трансплантолог рассказал, какие органы могут подарить животные человеку

Органы животных используют для пересадки во всем мире, но это связано только с нехваткой доноров, заявил НСН Михаил Каабак.

© Национальная Служба Новостей

Пересадить можно практически все органы, но проводить эту процедуру не нужно, если речь не идет о спасении жизни людей, рассказал врач-трансплантолог Михаил Каабак в разговоре с НСН.

Китайские врачи совершили прорыв в трансплантологии — впервые человеку пересадили легкое свиньи. Операцию провели 39-летнему мужчине с погибшим мозгом, чтобы проверить жизнеспособность такого эксперимента. Это первый успешный случай пересадки легкого от животного человеку, сообщило издание Nature Medicine. Утверждается, что результаты исследования дают надежду, что в будущем такие операции помогут тем людям, которым не хватает донорских органов. Эксперт отметил, что эта проблема остро стоит во всем мире.

«Универсальная проблема всего мира в том, что донорских органов не хватает, поэтому один из путей решения — выращивание их у животных. Число болезней, которое можно лечить с помощью трансплантации растет, а количество доноров даже наоборот — падает. Поэтому люди ищут выходы в ксенотрансплантации, то есть стремятся забрать какие-то структуры у животных. Человеку, в целом, можно пересадить вообще все от них, но речь сейчас идет только о сердце и легких, то есть о жизнеспасающих операциях. Например, почку не нужно пересаживать от зверей, потому что есть альтернатива в виде диализа. В России такие работы велись только до 2008 года, когда были заинтересованные врачи, а сейчас все прекратилось», — подчеркнул он.

Ранее директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова Сергей Готье в эфире НСН оценил возможность пересадки головы к новому телу.