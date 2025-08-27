Прорыв или риск: что известно о новом методе коррекции зрения без операции

Прорыв или огромный риск? Что известно о новом методе коррекции зрения без операции за минуту
Американские ученые разработали революционный метод коррекции зрения без операции. Вместо лазерного удаления ткани новая технология использует слабый электрический ток для временного изменения формы роговицы. Специальную платиновую линзу-электрод накладывают на глаз и с помощью слабого тока размягчают коллаген. Роговица становится пластичной, и ей придают нужную форму. Процедура длится меньше минуты, проходит без боли, разрезов и шрамов. Эксперименты на глазах кроликов успешно скорректировали близорукость. «Вечерняя Москва» узнала у врача-офтальмолога Дмитрия Сагоненко, что известно об этом методе коррекции зрения и какие негативные последствия могут быть от него.
По его словам, изменять форму роговицы разными методами пытались уже давно. Академик Святослав Федоров менял форму роговицы с помощью коагуляции, то есть воздействием высоких температур.
Американские ученые вместо температурного воздействия начали применять электрический ток, чтобы изменить ткани. Они взяли старый принцип и изменили его на более щадящий подход, чтобы получать точные и менее травматичные результаты, — говорит собеседник «ВМ».
Эксперт отметил, что испытания новой технологии восстановления зрения могут начаться не раньше чем через несколько лет.
Например, в Европе этот переход занимает около пяти лет, а в США намного дольше, потому что в Америке более строгие правила. Эта процедура должна получить одобрение Федерального управления США по надзору за качеством продуктов питания и лекарственных средств (FDA). Основные технологии, в том числе американские, быстрее появляются в Европе, а потом уже проходят более строгие клинические испытания и получают разрешение в США. Также сейчас наблюдается тенденция, что все исследования новых технологий на людях проводят в Индии, там проще получить на это разрешение и есть большой поток пациентов, — объяснил врач.
По мнению офтальмолога, метод радиальных насечек роговицы, который применял академик Федоров, сначала хорошо зарекомендовал себя, пациенты были довольны и жили без последствий около 20–30 лет. Но в дальнейшем начали появляться негативные отдаленные последствия этих операций. На сегодняшний день сложно спрогнозировать последствия от нового метода коррекции зрения слабым электрическим током.
Например, человеку исправили близорукость методом радиальных насечек роговицы, а у него впоследствии развилась дальнозоркость. Насечки на роговице начинали расходиться. А пожилым пациентам невозможно было корректно измерить внутриглазное давление из-за изменений в роговице, поэтому можно пропустить глаукому, проблематично заменить хрусталик глаза при необходимости. Раньше это считалось прорывом, а сейчас приходится разгребать последствия. Поэтому отдаленные результаты этого метода коррекции сложно спрогнозировать, непонятно, что будет со зрением через 20–30 лет. Подобные негативные примеры уже есть в медицине, — предупредил Сагоненко.
Ночные лечебные линзы — один из методов коррекции зрения, который не требует операции. Однако их использование несет определенные риски: от неприятных ощущений в глазах до слепоты. Насколько эффективны лечебные линзы, стоят ли они того, чтобы рисковать, и когда вместо помощи способны лишить зрения — в материале «ВМ».