Стоматолог прокомментировал японский препарат для роста новых зубов

В Японии начались клинические испытания препарата, который может стимулировать рост новых зубов у взрослых пациентов. Основой технологии является активация «спящих» зубных зачатков, находящихся под десной. Если исследования подтвердят эффективность, это станет одной из самых заметных разработок в регенеративной стоматологии. Залим Кудаев, основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день» рассказал, как новшество может отразиться на российской практике.

Препарат воздействует на генетические механизмы, отвечающие за формирование зубов. Под его действием клетки, которые обычно остаются неактивными, начинают запускать процесс образования новых зубных зачатков. В перспективе это позволит восстановить зубной ряд без необходимости протезирования или имплантации, что избавит пациентов от ряда неудобств.

Однако, несмотря на перспективность метода, технология требует длительных испытаний. На данный момент речь идет о ранней стадии клинических исследований, и пока нет окончательных данных о безопасности и результативности. Возможны побочные эффекты, а также необходимость подбора индивидуальной дозировки для каждого пациента.

Залим Кудаев отмечает, что при положительном исходе лечения стоимость курса может оказаться значительной.

«Предполагаемая стоимость полного курса лечения в случае успешного внедрения может варьироваться от 500 000 до 1 000 000 рублей», —

По его словам, высокая цена связана с трудоемким производством, необходимостью специализированного оборудования и квалифицированного персонала.

Кроме того, внедрение подобной технологии в медицинскую практику займет годы.

«Процесс внедрения технологии в российскую медицинскую практику предполагает несколько этапов. Завершение клинических испытаний ожидается в 2026—2027 годах, после чего последуют процедуры получения международных сертификатов (2027−2028 гг.). Регистрация препарата в России запланирована на 2028−2029 годы, а массовое внедрение возможно не ранее 2030 года», —

Таким образом, речь пока идет о долгосрочной перспективе. Хотя разработка может изменить подход к лечению в стоматологии, окончательные выводы о ее возможностях можно будет сделать только после завершения всех этапов испытаний и получения официальных разрешений.