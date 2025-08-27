Склонность видеть в людях только хорошее связали с деменцией

По мере старения люди начинают часто ошибочно воспринимать эмоции как позитивные. Эксперименты показали, что иногда пожилые даже обозначают нейтральные или негативные эмоции как положительные. Новые данные указывают, что это может быть признаком когнитивного спада. В статье, вышедшей в JNeurosci Нохам Вольпе из Тель-Авивского университета и его коллеги описали свой эксперимент. 665 человек попросили назвать эмоции людей на фотографиях и пройти тесты на проявления старческой деменции.

Была обнаружена прямая связь между склонностью пожилых людей «видеть только хорошее», более низкими когнитивными возможностями.

В этом случае исследователи также наблюдали структурные изменения в областях мозга, связанных с обработкой эмоций, и в том, как эти области взаимодействуют с другой областью мозга, вовлеченной в социальные решения.

Таким образом, как отмечают авторы, могут быть полезны для клинического выявления ранних признаков нейродегенерации и когнитивного упадка, связанных с возрастом.