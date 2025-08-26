Создан биоразлагаемый материал, ускоряющий заживление ран

Российские исследователи разработали уникальный материал для лечения ран, в основе которого лежит система из полимерных микрокамер, которые постепенно высвобождают заключенные в них биологически активные вещества в поврежденную ткань. Это ускоряет заживление ран и снижает объем шрама, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

«Предложенное покрытие позволяет ускорить заживление ран и значительно снизить образование рубцовой ткани, тем самым обеспечивая более эстетичный и быстрый результат по сравнению с существующими методами. Разработка потенциально поможет повысить качество жизни пациентов, сократить затраты на терапию и снизить риск осложнений», — пояснил старший научный сотрудник исследовательского центра LIFT инновационного центра Сколково Алексей Ермаков, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

Разработанное исследователями раневое покрытие представляет собой биоразлагаемый полимер, структурированный таким образом, что внутри него присутствует набор упорядоченных камер, которые можно заполнять различными веществами. Эти соединения высвобождаются и попадают в рану при постепенном разложении биополимера, что позволяет гибко манипулировать процессами, которые происходят внутри раны.

В частности, российские ученые встроили в разработанный ими полимер молекулы природного антиоксиданта - дубильной кислоты, способствующей подавлению воспалений. Также ученые создали материал с добавлением перкарбоната натрия, чьи молекулы способствуют выработке перекиси водорода - окислителя, способствующего росту сосудов и подавляющего активность патогенных микробов.

Данные вариации полимеров исследователи нанесли на подложку из гидрогеля, которая хорошо удерживает влагу, останавливает кровь и при этом обладает высоким уровнем эластичности, и проверили их работу на культурах клеток и на крысах. Разработанные покрытия - как с дубильной кислотой, так и с перкарбонатом натрия, значительно ускорили заживление. Так, на седьмой день эксперимента площадь ран, покрытых микрокамерным материалом, была почти вдвое меньше размера ран без лечения.