Разработан новый метод ранней диагностики гипертонии

Учёные Новосибирского государственного медицинского университета разработали и запатентовали новый метод диагностики нарушений в работе кровеносных сосудов. Эта разработка позволяет прогнозировать развитие артериальной гипертензии на ранних стадиях.

Метод направлен на выявление эндотелиальной дисфункции — патологического состояния клеток, выстилающих внутреннюю поверхность сосудов. Это состояние характеризуется сужением сосудов, повышенной проницаемостью их стенок и склонностью к образованию тромбов.

Для расчёта рисков разработана специальная математическая формула. Она учитывает несколько параметров: диаметр плечевой артерии в состоянии покоя и после измерения давления, концентрацию малонового диальдегида (маркера окислительного стресса), уровень холестерина и суточные показатели артериального давления.

Полученный показатель эндотелиальной дисфункции имеет линейную зависимость от вероятности развития патологии. Значение более 0,5 указывает на повышенный риск возникновения нарушений.

Разработка новосибирских учёных позволяет выявлять риски развития артериальной гипертензии на доклиническом этапе, когда явные симптомы ещё отсутствуют. Это открывает возможности для ранней профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Метод может применяться для пациентов различных возрастных групп.