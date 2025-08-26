Назван простой способ повысить либидо для женщин

Занятия пилатесом способны улучшить сексуальное здоровье женщин и снизить проявления депрессии. К такому выводу пришли международная команда ученых. Работа опубликована в журнале BMC Urology.

В исследовании приняли участие 93 женщины в возрасте от 18 до 50 лет, состоявшие в стабильных отношениях и имевшие диагностированные нарушения сексуальной функции. Участниц разделили на две группы: одна занималась пилатесом дважды в неделю на протяжении 12 недель, другая продолжала привычный образ жизни.

Через три месяца женщины, выполнявшие упражнения, сообщили о значительном улучшении всех аспектов сексуальной функции: возросло желание, усилилось возбуждение, улучшилась смазка, оргазм стал легче достижимым и более удовлетворяющим, а болезненность при половом акте снизилась. По данным анкетирования, улучшения превысили 95% по большинству показателей. Кроме того, снизились проявления депрессии. В контрольной группе подобных изменений не наблюдалось.

По словам авторов, пилатес может действовать сразу по двум направлениям: укреплять мышцы тазового дна, которые напрямую связаны с сексуальной функцией, и улучшать эмоциональное состояние за счет концентрации и работы с дыханием. Такой подход может стать естественной и доступной альтернативой медикаментозным методам лечения сексуальных расстройств, особенно для женщин, которые избегают лекарств или испытывают побочные эффекты от их применения.

Исследователи подчеркивают, что работа была пилотной и требует подтверждения на больших выборках, однако полученные результаты свидетельствуют о потенциале пилатеса как безопасного способа повысить сексуальное и психологическое благополучие женщин.