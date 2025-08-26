В России впервые применят новый метод лечения агрессивного рака мозга

На базе Европейского медицинского центра (ЕМС) начнут впервые в мире применять новый инновационный метод лечения впервые диагностированной глиобластомы — одной из самых агрессивных опухолей головного мозга. Новый подход предполагает помещение в ложе изъятой на операции опухоли баллона с радиацией. Такой способ лечения ранее применялся только при рецидивах, и впервые внедряется на этапе первичного диагноза. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ЕМС.

Глиобластома — это злокачественная опухоль головного или спинного мозга, возникающая из глиальных клеток, в частности, астроцитов. Это наиболее агрессивный и быстрорастущий тип опухоли головного мозга. Опухоль не дает метастазов, но быстро распространяется в окружающие ткани, что делает лечение сложным. К сожалению, средний срок жизни пациентов после постановки диагноза не превышает 12-14 месяцев.

Метод, разработанный исследовательской группой ЕМС, включает два этапа лечения. Сначала хирурги удаляют опухоль. После удаления опухоли врачи помещают в ее ложе баллон и «обрабатывают» стенки образовавшейся полости радиацией, чтобы уничтожить оставшиеся раковые клетки, которые могут вызвать быстрый рецидив. Баллон убирают еще до того, как операция закончилась.

Применение традиционной наружной лучевой терапии после операции, к сожалению, не очень эффективно: часто возникает рецидив. Новый метод позволяет доставить высокую дозу радиации непосредственно в пораженную область, минимизируя повреждение окружающих здоровых тканей. Однако для лучшего результата лечения пациент будет получать химиолучевую терапию.

«Применение интраоперационной баллонной брахитерапии (так называется эта манипуляция) на этапе первичного диагноза — качественно новый подход. Эта технология уже показала эффективность при лечении рецидивов. Мы понимаем, что этот метод дает возможность более точно и локально воздействовать на опухоль уже при первичной операции. Наша главная цель — продлить жизнь пациентов, существенно улучшить ее качество, а главное, сделать так, чтобы заболевание не прогрессировало», – рассказал руководитель проекта, заведующий отделением нейрохирургии ЕМС, доктор медицинских наук, профессор Алексей Кривошапкин.

Сейчас проект находится на стадии подбора пациентов. В проект приглашаются пациенты 40–75 лет, проживающие в Вологодской, Мурманской областях, а также республике Карелия с впервые диагностированной глиобластомой, подтвержденной МРТ, и статусом по шкале Карновского от 70%. В проект может обратиться как сам пациент или его родственники, так и его лечащий врач. Каждый случай будет тщательно рассмотрен медицинскими экспертами и этическим комитетом. С пациентами проведут консультации, после чего они смогут принять добровольное информированное решение об участии в проекте.

Все процедуры, включая операцию, радиотерапию и наблюдение, будут бесплатными. Лечение проводится в Москве на базе ЕМС с участием авторов методики. Проект запущен благотворительным фондом «Благодеяние» совместно с Фондом «Доброта Севера» при поддержке ПАО «Северсталь».