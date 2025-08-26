Врач рассказал, как музыка влияет на кровяное давление

Ferra.ru

Музыка сама по себе вряд ли способна вылечить гипертонию (высокое артериальное давление). Но она может стать полезной частью терапии.

Как музыка влияет на кровяное давление
©  Ferra.ru

В целом связь музыки с кровяным давление сложна и многогранна. С одной стороны, она влияет на настроение, с другой - на артериальное давление, частоту дыхания, сердечных сокращений. Изменяя самочувствие, она активирует работу вегетативной нервной системы, которая регулирует давление.

При прослушивании быстрой музыки (темп - более 120 ударов в минуту) активируется симпатическая нервная система, которая регулирует реакцию организма на стресс. В результате выделяется гормон адреналин, который приводит к повышению давления и частоты сердечных сокращений. Медленная же музыка (менее 60 ударов в минуту) активирует парасимпатическую нервную систему, снижает артериальное давление и пульс.

© Milko / Getty Images

Электронная танцевальная музыка, поп, рок обычно повышают давление, а камерная музыка и эмбиент-джаз, как правило, его снижают.

Тем не менее некоторые люди по-разному реагируют на одну и ту же музыку.

Согласно результатам исследования 2024 года, экстремальная громкость музыки вызывает реактивные изменения артериального давления. При очень высокой громкости давление повышается, а при очень низкой - снижается. Музыка среднего темпа и умеренной громкости практически не влияет на артериальное давление. Также учёные обнаружили, что прослушивание атональной классической музыки людьми, не знакомыми с классической музыкой, способствует повышению у них давления и снижению частоты сердечных сокращений. В ходе одного исследования 2021 года выяснилось, что у взрослых, которые слушали расслабляющую музыку по 30 минут в день в течение четырёх недель, систолическое артериальное давление снизилось на 7%.

Исследование, опубликованное в European Heart Journal, показало также, что люди с нормальным артериальным давлением гораздо сильнее реагируют как на громкую/быструю музыку, так и на тихую/медленную музыку, чем те, у кого гипертония.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.