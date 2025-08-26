Ученые назвали способ защититься от слабоумия

Новое исследование показало, что люди, которые говорят о наличие цели, целеустремленности в своей жизни примерно на треть реже страдают когнитивными нарушениями. По мнению авторов, наличие чувства цели играет важную роль в здоровом, активном долголетии.

© Сибмеда

Исследование, которое проводились ранее, показало, что люди, имеющие чувство цели, живут дольше. Новое исследование Калифорнийского университета в Дэвисе выявило, что наличие смысла жизни связано с когнитивным здоровьем – цель помогает предотвратить слабоумие.

В рамках исследование наблюдение велось за 13 000 участниками в возрасте 45 лет и старше в течение 15 лет. Было установлено, что люди с более высоким чувством цели в жизни, были примерно на 28% менее склонны к развитию когнитивных нарушений, включая деменцию, – рассказывает MedicalXpress.

Наличие цели, по словам старшего автора Ализы Уинго, помогает мозгу сохранить устойчивость к старению. Даже у людей с генетическим риском болезни Альцгеймера наличие цели способствует более позднему началу болезни и меньшим рискам развития деменции.

Ранее исследования старения показывали, что ощущение смысла жизни пожилым людям придают отношения (забота о семье, общение с внуками); работа или волонтерство; духовность, вера, духовные практики; хобби, освоение новых навыков; помощь другим (добрые дела, благотворительность).

Первый автор Николас К. Ховард отметил, что есть ряд препаратов, которые могут замедлить проявления когнитивных нарушений при болезни Альцгеймера, но они сопряжены с затратами и рисками. Смыл жизни – это безопасно и доступно: то, что люди могут обрести через отношения, цели, осмысленные занятия. Причем, наличие чувства цели – это то, что можно развивать: никогда не поздно начать думать о том, что наполняет жизнь смыслом».