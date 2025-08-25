Назван признак снижения когнитивных способностей у пожилых

Пожилые люди чаще ошибочно воспринимают нейтральные или даже отрицательные эмоции как положительные. Долгое время считалось, что такая «позитивная предвзятость» помогает поддерживать эмоциональное благополучие в старости. Однако ученые из Тель-Авивского университета и Кембриджа выяснили, что смещение в сторону позитивных эмоций может быть связано с ухудшением когнитивных функций. Работа опубликована в журнале JNeurosci.

В эксперименте приняли участие 665 добровольцев, выполнявших тест на распознавание выражений лиц. У пожилых участников, демонстрировавших выраженный «позитивный сдвиг», отмечались более низкие показатели когнитивных тестов. При этом уровень депрессивных симптомов у них не был выше нормы. Дополнительно ученые зафиксировали изменения в структурах мозга, отвечающих за обработку эмоций и социальные решения.