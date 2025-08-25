Стало известно, что влияет на наши предпочтения в еде

Ученые из Института биомедицинских исследований Фралин при Вирджиния Тек выяснили, что то, как наш кишечник «обучает» мозг выбирать еду, зависит не столько от веса, сколько от уровня гликемического контроля. Работа опубликована в журнале Physiology & Behavior.

Исследователи изучали феномен «обучения вкусом и питательными веществами» — процесса, при котором организм учится предпочитать продукты, исходя не только из их вкуса, но и из того, как они влияют на самочувствие после употребления. Чтобы исключить влияние привычек, добровольцам предложили десять редких и малознакомых вкусов — например, юдзу, луло или мака. В ходе эксперимента часть напитков подслащали сахаром, часть — искусственным подсластителем, а затем сравнивали, какие ароматы будут вызывать предпочтение.

Как и ожидалось, многие участники стали тянуться к тем вкусам, которые ранее ассоциировались с высокой калорийностью. Но у людей с более высоким уровнем глюкозы и HbA1C — даже в пределах нормы — это обучение работало хуже. При этом индекс массы тела и другие показатели ожирения на результат не влияли. Это означает, что важна не столько масса тела, сколько состояние обмена глюкозы: даже у людей с «нормальными» анализами вариации сахара в крови могут влиять на пищевые привычки, о чем они сами не догадываются.

По словам авторов, это открывает новое понимание в том, как формируются предпочтения в еде и почему у некоторых людей труднее изменить рацион. В будущем такие данные могут лечь в основу персонализированных подходов к профилактике и лечению ожирения и метаболических нарушений.