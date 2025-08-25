Ученые впервые пересадили свиные легкие в человеческое тело

Китайские ученые впервые сумели пересадить свиные легкие в тело человека. Это следует из исследования, опубликованного в журнале Nature Medicine, передает РИА Новости.

«Генетически модифицированные свиные легкие не трансплантировались людям. Мы сообщаем о случае ксенотрансплантации, в котором легкое от свиньи с шестью отредактированными генами было трансплантировано 39-летнему мужчине-реципиенту», — говорится в публикации.

Уточняется, что до пересадки легкого у мужчины перестал функционировать мозг после кровоизлияния.

Отмечается, что ксенотрансплантат легкого сохранял жизнеспособность и функциональность в течение 216 часов периода наблюдения, сверхострого отторжения органа или инфекции зафиксировано не было.

В мае американские хирурги впервые в мире провели трансплантацию мочевого пузыря человеку. Операция состоялась в медицинском центре Рональда Рейгана при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA Health).