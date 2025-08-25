Создана нейросеть для ранней диагностики болезней ЦНС у детей

В России создали нейросеть, предназначенную для оценки развития мозга младенцев в первые месяцы жизни. Решение призвано стать вспомогательным инструментом при подозрении на детский церебральный паралич (ДЦП) и другие заболевания центральной нервной системы, помогая врачам выбрать оптимальную тактику реабилитации пациента. Разработка стала результатом совместных усилий специалистов Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ), команды Yandex B2B Tech, а также студентов Школы анализа данных (ШАД). Отмечается, что это первое в мире подобное ИИ-решение, предназначенное для младенцев. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Yandex Cloud.

Представленное решение функционирует как бесплатный сервис на платформе Yandex Cloud. Любой врач может использовать его, загружая анонимизированные результаты МРТ младенца. Система с точностью свыше 90% выдает изображение с очерченными контурами и процентным соотношением серого и белого вещества в мозге ребенка. В перспективе технология позволит оценивать развитие мозга в динамике и значительно ускорит процесс принятия решений о терапии.

Это особенно важно, учитывая, что патология центральной нервной системы, включая ДЦП, развивается в 2-3 случаях на 1000 новорожденных и является одной из основных причин детской инвалидности. Раннее выявление болезни в первые месяцы жизни существенно повышает эффективность терапии и улучшает прогноз восстановления пациента.

Нейросеть была успешно протестирована в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете, и специалисты выразили готовность делиться наработками с другими медицинскими учреждениями.