Врачи предложили новые клинические рекомендации для отказа от курения

Курение табака остается ведущей причиной большого числа болезней. Чтобы помочь людям справиться с никотиновой зависимостью, Канадская рабочая группа по профилактике заболеваний разработала новые клинические рекомендации. В них предложен «меню-подход»: разные методы можно комбинировать и подбирать индивидуально. Работа опубликована в журнале Canadian Medical Association Journal (CMAJ).

© Газета.Ru

В документе подчеркивается, что людям стоит предлагать как поведенческую поддержку — консультации специалистов, групповые занятия, телефонные или онлайн-программы, так и фармакотерапию, включая никотинзаместительные средства, варениклин, бупропион и природный препарат цитизин. Наибольший эффект дает сочетание разных методов. При этом рабочая группа отмечает, что такие подходы, как иглоукалывание, гипноз или лазеротерапия, не имеют доказанной эффективности.

«Бросить курить очень трудно, и многим приходится делать несколько попыток с использованием разных способов — от консультаций до медикаментов. Мы создали перечень эффективных вариантов, которые можно адаптировать под личные предпочтения», — пояснил соавтор руководства доктор Эдди Ланг, врач Университета Калгари.

Руководство советует сначала использовать проверенные методы. Вейпы могут рассматриваться только для тех, кому не удалось бросить другими способами или кто настаивает на их применении. Но эксперты подчеркивают, что состав таких устройств сильно различается, их долгосрочная безопасность не доказана, а зависимость от никотина они не устраняют.

По словам Ланга, задача новой инструкции — облегчить совместное принятие решений между врачом и пациентом и показать, что отказ от курения возможен, если подобрать правильный набор инструментов.