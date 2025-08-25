Создан прорывной метод диагностики редкого заболевания легких

Специалисты Сеченовского университета разработали метод диагностики редкого заболевания легких - лимфангиолейомиоматоза (ЛАМ), основанный на анализе специфических соединений, впервые обнаруженных в выдыхаемом пациентом воздухе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Специалисты Сеченовского университета разработали неинвазивный метод диагностики ЛАМ - редкого заболевания легких, сопровождающееся разрушением легочной ткани, нарушением дыхания и застоем лимфатической жидкости. Впервые в мировой практике им удалось выявить специфические соединения в выдыхаемом воздухе, которые отражают тяжесть болезни и могут использоваться для оценки риска осложнений", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, новый подход ученых основан на анализе летучих органических соединений в выдыхаемом воздухе с помощью протонной масс-спектрометрии.

"Впервые показано, что метод, основанный на анализе выдыхаемого воздуха, позволяет не просто выявлять заболевание, но и предсказывать его осложнения. Это открывает возможности для раннего вмешательства и персонализированного наблюдения за пациентами", - пояснил научный сотрудник Института персонализированной кардиологии Артемий Силантьев.

Ученые полагают, что методика будет наиболее перспективна для наблюдения за течением болезни и оценки эффективности терапии. Кроме того, как отмечается в сообщении, метод можно будет применять не только в пульмонологии, но и в кардиологии, онкологии, эндокринологии и гастроэнтерологии.

Работа поддержана грантом РНФ, результаты опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.