Названа неожиданная опасность высокого потребления соли

Высокий уровень потребления соли может вызывать воспаление в мозге, которое повышает артериальное давление. Такое заключение сделали ученые Университета Макгилла, опубликовавшие результаты в журнале Neuron. Авторы работы отмечают: мозг может быть ключевым звеном в развитии гипертонии, особенно ее резистентных форм, которые не поддаются стандартным методам лечения.

Гипертония остается одной из главных угроз здоровью: ей страдают две трети людей старше 60 лет, и она ежегодно приводит к 10 миллионам смертей во всем мире. До сих пор считалось, что заболевание связано преимущественно с почками и сосудами, поэтому существующие препараты направлены именно на них. Однако около трети пациентов не отвечают на такую терапию.

Чтобы воспроизвести типичные для человека пищевые привычки, крысам давали воду с двухпроцентным содержанием соли — эквивалент ежедневного рациона, богатого фастфудом, колбасами и переработанными продуктами. Исследователи зафиксировали активацию иммунных клеток в определенном участке мозга, воспаление и рост уровня вазопрессина — гормона, повышающего давление. Эти процессы удалось отследить с помощью современных методов визуализации и анализа.

По словам авторов, мозг как источник гипертонии долгое время оставался в тени из-за сложности изучения. Теперь, когда показана его прямая роль, открываются перспективы разработки новых подходов к терапии, которые будут действовать на механизмы в мозге и смогут помочь пациентам с устойчивыми формами заболевания.

