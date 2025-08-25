На СКИФ появится станция для исследования токсинов змей и белков вирусов

Экспериментальная исследовательская станция для исследования токсинов ядовитых змей и белков бактериофагов - вирусов, уничтожающих бактерии, появится на "Сибирском кольцевом источнике фотонов (СКИФ)" после 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе ускорительного комплекса.

СКИФ - это строящаяся под Новосибирском мегасайенс-установка, которая станет первым в России и самым мощным в мире источником синхротронного излучения четвертого поколения. СКИФ, запуск которого намечен на конец 2025 года, позволит "заглядывать внутрь" вещества, получать сверхточные данные о его структуре и поведении.

"Кристаллы биополимеров фотосистем, токсинов ядовитых змей, белки бактериофагов, фоточувствительные белки, ферменты для биокатализа и многие другие биополимеры, интересующие сообщество будущих пользователей ЦКП "СКИФ", являются перспективными объектами исследования на станции", - цитирует пресс-служба старшего научного сотрудника отдела синхротронных исследований "СКИФ" Сергея Архипова.

По его словам, яд таких змей как кобры, крайты, коралловые аспиды является кардиотоксином. Эти белки воздействуют на широкий спектр рецепторов, каналов и ферментов и служат источником ценных фармакологических инструментов, в частности, противораковых средств. В пресс-службе СКИФ ТАСС уточнили, что запуск станции планируется после 2027 года.

Предполагается, что станция поможет проводить автоматические высокоскоростные исследования кристаллов белков методом рентгеноструктурного анализа при криогенных и комнатных температурах. Полученные результаты позволяют ускорить поиск лекарственных соединений и создание антител с повышенной чувствительностью к патогену. Проект станции подготовлен совместно с учеными Московского физико-технического университета (МФТИ).

Важным направлением исследований станет изучение родопсинов - мембранных светочувствительных белков.

"Ученые встраивают родопсины в мембраны нервных клеток для избирательного возбуждения или подавления работы отдельных нейронов световыми импульсами, чтобы идентифицировать процессы, лежащие в основе памяти, движения, а также различных патологий, таких как эпилепсия или болезнь Паркинсона, что открывает терапевтические пути к восстановлению зрения, слуха и созданию нейропротезов", - дополнили в пресс-службе.

В конце 2024 года кабмин утвердил перенос сроков запуска синхротрона СКИФ в Новосибирской области на 2025 год. Ранее ввод установки, согласно указу президента РФ, был назначен на 31 декабря 2024 года. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пояснил, что изменения в сроках реализации проекта связаны с тем, что некоторые системы для установки были разработаны российскими учеными с нуля в условиях отсутствия доступа к иностранному оборудованию.