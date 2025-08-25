Исследование показало, каким пациентам жизненно необходим режим сна

Исследование группы ученых из Орегонского Университета здоровья и науки показало, что пациентам, восстанавливающимся после сердечной недостаточности, жизненно необходим правильно выстроенный режим сна. Об этом пишет издание Pravda.Ru.

По данным источника, даже умеренные колебания во времени отхода ко сну и пробуждения вдвое повышают риск повторных осложнений в течение полугода. К исследованию присоединились 32 пациента с острой декомпенсированной сердечной недостаточностью. В течение недели после выписки они фиксировали время сна и пробуждения. На основе их записей участников разделили на две группы: с регулярным и умеренно нерегулярным сном.

Исследование показало, что у 21 человека в течение полугода снова возникли клинические проблемы (повторная госпитализация, обращение в неотложку, летальный исход). 13 из них спали нерегулярно, у них риск осложнений оказался более чем вдвое выше. Ведущий автор работы Брук Шейфер считает, что даже небольшие сдвиги режима сна сказываются на механизмах регуляции сердца и сосудов. В норме во сне давление и пульс снижаются, но нерегулярный график нарушает этот процесс.