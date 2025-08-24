Новые нановезикулы повышают эффективность препаратов для химиотерапии

Исследователи разработали новый способ доставки химиотерапевтического препарата паклитаксела, который помогает эффективнее бороться с раком поджелудочной железы и молочной железы. Команда химическим путем присоединила паклитаксел к сфингомиелину — фосфолипиду, который содержится в клеточных мембранах, и сформировала нановезикулу для доставки лекарства. В опытах на мышах новый препарат, названный «Паклитаксома», показал большую эффективность и вызвал меньше побочных эффектов по сравнению со стандартными формами паклитаксела. Результаты опубликованы в журнале Nature Cancer.

Паклитаксел — это один из основных препаратов для химиотерапии рака, который применяется при таких онкологических заболеваниях, как рак молочной железы, поджелудочной железы, легких и яичников. Паклитаксел подавляет рост и деление раковых клеток, что помогает замедлить развитие опухоли. Однако он часто накапливается в других органах, таких как печень и селезенка, что может вызвать серьезные побочные эффекты и снизить эффективность лечения. Поэтому ученые ищут способы улучшить доставку этого препарата прямо к опухоли.

Исследователи разработали новый способ доставки противоракового препарата паклитаксела с помощью нановезикул — маленьких жировых пузырьков. Чтобы создать этот препарат, они химически присоединили паклитаксел к сфингомиелину, который встречается в клеточных мембранах. Таким образом сформировались наночастицы, которые лучше проникают в опухолевую ткань и дольше остаются в крови.

В дальнейшем ученые модифицировали эти нановезикулы. Они встроили в структуру пузырьков чувствительную к изменению кислотности молекулу азепан (AZE) и покрыли поверхность пептидом CD47, который помогает наночастицам избежать захвата иммунными клетками. Такая комбинация позволила усилить доставку лекарства прямо в опухоли и снизить попадание в здоровые ткани, тем самым уменьшив побочные эффекты.

Чтобы проверить эффективность нового препарата, названного «Паклитаксома», исследователи проводили опыты на мышах с тройным негативным раком молочной железы или раком поджелудочной железы. Результаты показали, что «Паклитаксома» работает значительно лучше стандартных форм паклитаксела, таких как «Таксол» и «Абраксан». Новый препарат замедлял рост опухолей и продлевал жизнь мышам.

Кроме того, команда объединила паклитаксел с другими противораковыми препаратами — гемцитабином или карбоплатином. Ученые поместили лекарство внутрь модифицированных нановезикул вместе с паклитакселом, что улучшило доставку препарата и его действие. Такая терапия оказалась более эффективной в уничтожении опухолей и предотвращении рецидивов по сравнению с раздельным приемом препаратов.

Для подтверждения универсальности технологии команда также применила этот подход к другому препарату — камптотецину, и добилась успешных результатов на модели рака толстой кишки у мышей. Это показывает, что новая методика может быть полезна и для других лекарств.

Авторы считают, что тот же подход можно использовать для доставки химиотерапевтических препаратов вместе с иммунотерапией, которая направлена на то, чтобы заставить иммунную систему бороться с раком.