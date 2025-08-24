ИИ обнаруживает структурные заболевания сердца по ЭКГ

Учёные из США представили инновационную модель глубокого обучения EchoNext, способную выявлять структурные заболевания сердца по данным электрокардиограммы (ЭКГ). Разработанная на основе более 1 миллиона записей ЭКГ и эхокардиограмм из восьми больниц Нью-Йорка, модель продемонстрировала высокую точность диагностики, превосходя в контролируемых условиях опытных кардиологов.

Структурные заболевания сердца, включая пороки клапанов, сердечную недостаточность и гипертрофию, затрагивают десятки миллионов людей по всему миру. Однако диагностика этих заболеваний часто затруднена из-за ограниченного доступа к дорогостоящим методам визуализации, таким как эхокардиография. В ответ на эту проблему EchoNext использует данные ЭКГ — доступные и недорогие для получения, что позволяет значительно расширить возможности ранней диагностики.

Модель EchoNext была обучена на обширном и разнообразном наборе данных, что обеспечило её высокую точность и стабильную работу в различных клинических условиях и среди разных этнических групп. Кроме того, модель продемонстрировала способность выявлять ранее не диагностированные заболевания сердца в клинических испытаниях, проведённых среди пациентов без предыдущих кардиологических обследований.

Важным аспектом исследования стало публичное предоставление весов модели и обширного аннотированного набора данных, что открывает новые возможности для дальнейших исследований и разработки аналогичных инструментов в области кардиологии, сообщает издание Nature.

