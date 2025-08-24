Искусственный интеллект обнаруживает структурные заболевания сердца по ЭКГ

runews24.ru

Учёные из США представили инновационную модель глубокого обучения EchoNext, способную выявлять структурные заболевания сердца по данным электрокардиограммы (ЭКГ). Разработанная на основе более 1 миллиона записей ЭКГ и эхокардиограмм из восьми больниц Нью-Йорка, модель продемонстрировала высокую точность диагностики, превосходя в контролируемых условиях опытных кардиологов.

ИИ обнаруживает структурные заболевания сердца по ЭКГ
© Global Look Press

Структурные заболевания сердца, включая пороки клапанов, сердечную недостаточность и гипертрофию, затрагивают десятки миллионов людей по всему миру. Однако диагностика этих заболеваний часто затруднена из-за ограниченного доступа к дорогостоящим методам визуализации, таким как эхокардиография. В ответ на эту проблему EchoNext использует данные ЭКГ — доступные и недорогие для получения, что позволяет значительно расширить возможности ранней диагностики.

Модель EchoNext была обучена на обширном и разнообразном наборе данных, что обеспечило её высокую точность и стабильную работу в различных клинических условиях и среди разных этнических групп. Кроме того, модель продемонстрировала способность выявлять ранее не диагностированные заболевания сердца в клинических испытаниях, проведённых среди пациентов без предыдущих кардиологических обследований.

Важным аспектом исследования стало публичное предоставление весов модели и обширного аннотированного набора данных, что открывает новые возможности для дальнейших исследований и разработки аналогичных инструментов в области кардиологии, сообщает издание Nature.

Ранее казанские ученые создали органоминеральный препарат против рака кишечника.

Также спустя 20 лет исследований ученый нашел возможное доказательство жизни на Марсе.