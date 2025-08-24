Тревожная статистика показывает, что потеря костной ткани зубов становится все более распространенной проблемой среди населения. Однако новое исследование принесло обнадеживающие результаты: комбинация физических упражнений и омега-3 жирных кислот способна значительно замедлить этот процесс .

Почему разрушение костной ткани так опасно?

«Потеря костной массы в челюстях может привести к негативным последствиям в виде преждевременной потери зубов, нарушения прикуса, риска развития остеопороза. Среди других проблем — изменение форма лица и сложности с питанием и речью», — рассказывает Залим Кудаев, основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день».

Исследование впервые продемонстрировало, что сочетание умеренных физических упражнений и приема омега-3 жирных кислот значительно облегчает воспалительные процессы, вызванные апикальным периодонтитом. Это сочетание сдерживало рост бактерий, уменьшало потерю костной ткани, регулировало высвобождение провоспалительных цитокинов и стимулировало активность фибробластов — клеток, формирующих и поддерживающих ткани.

«Простыми словами двойной эффект от сочетания физической активности и омега-3 работает следующим образом — упражнения стимулируют кровообращение в челюстных костях, а Омега-3 укрепляет костную ткань на клеточном уровне. При этом совместное действие подавляет воспалительные процессы, разрушающие кости», — рассказал основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день» Залим Кудаев.

Включите в рацион жирную рыбу (лосось, скумбрия), льняное масло и грецкие орехи, добавив к ним регулярный правильный спорт. Это минимум 30 минут активности 3-4 раза в неделю с предпочтительными аэробными нагрузками.

«Необходимо помнить: потеря костной ткани — серьезный процесс, требующий комплексного подхода. Первые признаки — подвижности зубов, опущения десен и изменения прикуса», — рассказал Залим Кудаев.

Однако внедрение предложенных методов в повседневную жизнь может значительно снизить риск развития этих проблем. Исследователи подчеркивают, что хотя результаты получены в ходе экспериментов, они дают надежду на создание новых методов профилактики потери костной ткани зубов.