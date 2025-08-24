Петербургский центр создал технологию клеточной онковакцины
Петербургский Онкологический центр имени Напалкова разработал метод получения клеточной вакцины против рака. Заместитель директора по научной работе Алексей Богданов сообщил, что технология позволяет выращивать опухоль-инфильтрирующие лимфоциты, усиливающие иммунный ответ организма на раковые клетки.
Процесс начинается с забора части опухоли у пациента, в частности при меланоме. Выделенные Т-клетки, которых первоначально около одного миллиона, наращиваются до 10 миллиардов и более. Для этого используются стандартные питательные среды, применяемые в клеточной культуре, что обеспечивает сохранение всех необходимых веществ для роста клеток.
Клеточные вакцины индивидуального применения рассматриваются как перспективное направление медицины. В ближайшее время Центр имени Напалкова планирует начать процесс лицензирования вакцины, что позволит лечить онкопациентов вне зависимости от сложности заболевания, сообщает ВГТРК.
