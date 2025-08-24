Создан органоминеральный препарат против рака кишечника

Ученые Казанского федерального университета разработали органоминеральный комплекс с противоопухолевым действием. Новый препарат рассматривается как перспективное средство для терапии рака кишечника, а также для восстановления пациентов после онкологических заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

По словам заведующей кафедрой микробиологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ольги Ильинской, традиционные белковые ферменты быстро теряют активность в желудочно-кишечном тракте, особенно в кислой среде желудка. Для эффективного лечения необходимо постепенное высвобождение фермента из носителя.

В качестве основы для препарата ученые выбрали цеолит — природный минерал, добываемый в Татарско-Шатрашанском месторождении Дрожжановского района Татарстана. Цеолит известен как сорбент, способный поглощать токсины, радионуклиды и патогенные микроорганизмы. Благодаря его свойствам новый комплекс сочетает в себе детоксицирующее и противоопухолевое действие.

Следующим этапом работы станет проведение испытаний на животных.

Ранее учёные Южного медицинского университета разработали инновационный препарат против онкологии. Новое средство, основанное на двух белках с высокой подвижностью, способно проникать в труднодоступные зоны опухоли и запускать процесс ферроптоза — разрушения раковых клеток изнутри, при этом не повреждая здоровые ткани.

Также американская группа специалистов из Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании представила нанокапсулы sEVs, которые ориентированы на рецептор DR5 и способны запускать апоптоз (гибель) раковых клеток. В доклинических опытах на мышах метод показал эффективность против меланомы, рака печени и яичников: он подавлял рост опухолей, активизировал иммунитет и продлевал жизнь.