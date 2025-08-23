Роспотребнадзор сообщил об уровне распространении гриппа птиц среди людей

Несмотря на активное распространение гриппа птиц среди животных, случаи заражения людей остаются ограниченными. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

© Газета.Ru

В ведомстве уточнили, что эпидсезон ОРВИ и гриппа 2024–2025 годов совпал с ростом активности высокопатогенного варианта A(H5N1) клады 2.3.4.4b, который вызывает вспышки среди дикой и домашней птицы, а также у млекопитающих.

В пресс-службе подчеркнули, что ограниченное распространение вируса среди людей требует продолжения тщательного мониторинга респираторных инфекций и проведения углубленных молекулярно-генетических исследований. С декабря 2024 года Роспотребнадзор расширил наблюдение за циркуляцией вирусов гриппа птиц в животноводческих хозяйствах, включая крупный рогатый скот, и исследовал более 70 тысяч проб от животных и людей, ухаживающих за ними, не обнаружив генетического материала вируса у людей.

Кроме того, совместно с научными организациями ведомство разработало программу по снижению рисков появления высокопатогенного гриппа птиц в России и подготовило проект плана её реализации, который предложен для рассмотрения участникам коллегии.