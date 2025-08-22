Ученые выявили первые нарушения при шизофрении

Ряд предыдущих исследований указывали на связь между нарушениями олигодендроцитов и процесса миелинизации с развитием шизофрении. Олигодендроциты – это разновидность клеток нервной системы, отвечающих за выработку миелина, который изолирует аксоны нейронов, обеспечивая более быструю передачу нервных импульсов между нейронами.

В новой работе психиатры продемонстрировали, что генетическая предрасположенность к шизофрении аккумулируется не только в нейронах, но и в олигодендроцитах. Впервые им удалось выявить механизм формирования когнитивных нарушений, наблюдаемых при шизофрении. Результаты исследования опубликованы в журнале Translational Psychiatry.

Группа исследователей во главе с Питером Фалькаем разработала быстрый и надежный протокол для получения олигодендроцитов из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (иПСК).

Для получения иПСК исследовательская группа собрала образцы крови у больных шизофренией с признаками клинически выраженных нарушений развития белого вещества головного мозга, которые затем дифференцировали в олигодендроциты в клеточной культуре. У пациентов с шизофренией, по-видимому, наблюдаются значительные нарушения развития белого вещества.

Теперь ученые стремились глубже изучить морфологию и свойства олигодендроцитов, полученных от лиц с шизофренией, чтобы выяснить, являются ли эти изменения вторичными по отношению к нейрональному дефициту или, по крайней мере частично, генетически обусловлены и автономны на клеточном уровне. К удивлению, была выявлена более сложная морфология олигодендроцитов, полученных от больных шизофренией, в сравнении с олигодендроцитами, полученными из иПСК здоровых людей.

Эти олигодендроциты, полученные от пациентов с шизофренией, оказались более «зрелыми», чем контрольные олигодендроциты в клеточной культуре, что весьма интересно, поскольку большинство посмертных исследований свидетельствуют о повреждении олигодендроцитов и нарушении миелинизации в мозге пациентов, страдающих шизофренией.