В России нашли способ выявлять повреждения сердца по слюне

Учёные Нижегородского государственного университета имени Лобачевского подтвердили возможность неинвазивной диагностики повреждений сердечной мышцы. Разработанный метод основан на анализе уровня белка тропонина в слюне человека.

Ранее для определения этого белка, считающегося золотым стандартом в диагностике повреждений миокарда, требовался забор крови. Нижегородские исследователи установили взаимосвязь между концентрацией тропонина в слюне и его уровнем в крови.

Это открытие создаёт новые возможности для мониторинга состояния сердца у спортсменов. Экспресс-тест слюны позволит оперативно выявлять повреждения сердечной мышцы, вызванные физическими нагрузками.

Как отмечают специалисты, сердечно-сосудистые осложнения остаются основной причиной смертности среди спортсменов. На них приходится 56% случаев внезапной смерти во время тренировок.

В настоящее время учёные начинают исследования по проверке разработанного подхода в клинической практике.