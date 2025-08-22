Онкологи обнаружили связь между ВПЧ и раком кожи

Учёные выявили механизм связи вируса папилломы человека (ВПЧ) с развитием плоскоклеточного рака кожи. Генетический анализ 34-летней пациентки показал, что мутация белка ZAP70 нарушила работу иммунных Т-клеток, позволив вирусу интегрироваться в ДНК клеток кожи и запустить опухолевый процесс. Успешная трансплантация стволовых клеток остановила прогрессирование рака, и в течение трёх лет рецидивов не наблюдалось. Это открытие подчёркивает роль генетических факторов в онкологических заболеваниях.

© runews24.ru

Новое исследование раскрыло механизм, связывающий вирус папилломы человека (ВПЧ) с развитием агрессивного плоскоклеточного рака кожи. Анализ ДНК 34-летней пациентки выявил мутацию в гене ZAP70, которая нарушила функцию иммунных Т-клеток и позволила вирусу интегрироваться в геном клеток кожи, запустив опухолевый процесс. Уникальная терапия с трансплантацией стволовых клеток полностью остановила болезнь — в течение трёх лет рецидивов не зафиксировано. Это открытие подтверждает критическую роль генетических нарушений в онкологии.

Ранее писали, что китайские ученые из Пекинского университета выявили неожиданный риск для мужского здоровья, связанный с чрезмерным потреблением моркови. Исследование показало, что избыток каротинов может нарушать функцию сосудов и повышать вероятность развития эректильной дисфункции на 60%. Специалисты подчеркивают, что опасность возникает только при значительном превышении норм потребления моркови и других богатых каротином продуктов. Кроме того, на территории штата Теннесси обнаружены окаменелости древнего оленя вида Eocoileus gentryorum, отличавшегося малыми размерами. Ранее считалось, что эти животные обитали исключительно на территории современной Флориды. Находка расширяет представления ученых о распространении вида в Северной Америке и может привести к пересмотру палеонтологических карт региона.