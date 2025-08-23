Ученые выяснили, как потребление воды влияет на уровень стресса

Потребление воды влияет на реакцию организма на стрессовые ситуации, заявили ученые из Ливерпульского университета Джона Мурса.

В проведенном исследователями эксперименте приняли участие 100 человек в возрасте от 18 до 35 лет, из которых для финального этапа были отобраны 32 человека. Они были разделены на две группы: те, кто пил меньше всего воды (в среднем 1,3 литра в день), и те, кто пил больше всего (4,4 литра в день).

Испытуемые были подвергнуты искусственно созданной стрессовой ситуации собеседованию при приеме на работу, включавшему публичное выступление, устный счет и решение задач на время. У участников, пьющих мало воды, в ответ на стресс выработалось значительно большее количество кортизола («гормона стресса), хотя уровень тревоги и частота пульса были одинаковыми в обеих группах.

Связь между потреблением воды и уровнем кортизола специалисты объясняют следующим образом. При недостатке жидкости организм выделяет гормон вазопрессин, способствующий сохранению воды. Вазопрессин стимулирует выработку адренокортикотропного гормона (АКТГ), который, в свою очередь, запускает выделение кортизола. Постоянный недостаток воды заставляет организм держать эту систему в состоянии повышенной готовности, что приводит к чрезмерной реакции на стресс, пишет New Atlas.

Ранее нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, что хорошее настроение напрямую зависит от биохимии мозга и наличия в организме всех необходимых веществ. Помощь в поддержании позитивного настроя могут оказать цинк, витамин D и магний.