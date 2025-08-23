Ученые выяснили, как микропластик может повреждать мозг

Воздействие микропластика может нарушать работу головного мозга, показало новое исследование на крысах, опубликованное в Molecular Neurobiology. Ученые обнаружили, что длительное употребление с водой частиц полиэтилена низкой плотности повреждает гематоэнцефалический барьер, усиливает окислительный стресс и приводит к гибели нейронов.

Микропластик — частицы пластика размером менее 5 мм. Они распространены в воде, почве и воздухе, легко попадают в пищу и человеческое тело. В пресной воде микропластик поглощается водными организмами, а затем — через рыбу и морепродукты — попадает в наш рацион.

Чтобы изучить возможные нейротоксические эффекты, исследователи из Технологического университета Чалмерса провели эксперименты на 80 самцах крыс. Животных разделили на четыре группы: контрольные получали дистиллированную воду, экспериментальные — воду с микрочастицами пластика (диаметром менее 25 мкм) в дозе 10 мг на кг массы тела ежедневно через зонд. Две группы наблюдали 3 недели, две — 6 недель.

Результаты показали значительное нарушение целостности гематоэнцефалического барьера у крыс, подвергавшихся воздействию микропластика. Биохимические тесты выявили повышенный уровень окислительного стресса, а в 6-недельной группе уровень мозгового нейротрофического фактора, необходимого для роста и выживания нейронов, снизился. Гистология мозга выявила сжатие клеток и очаги некроза.

«Наши данные подтверждают, что хроническое воздействие микропластика разрушает защитные механизмы мозга и повреждает нейроны у крыс. Это подчеркивает необходимость изучения потенциальных рисков для здоровья человека», — отмечают авторы.

Хотя результаты получены на крысах и не могут напрямую переноситься на людей, исследование демонстрирует возможный нейротоксический эффект микропластика и необходимость дальнейших исследований его влияния на организм человека.