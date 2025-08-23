Обнаружена связь между омега-жирами и болезнью Альцгеймера у женщин

Британские ученые выявили, что омега-жирные кислоты могут снижать риск развития болезни Альцгеймера у женщин. Исследование показало значительное уменьшение уровня ненасыщенных липидов, включая омега-кислоты, в крови женщин с этим заболеванием. У мужчин такой связи не обнаружено, что объясняет, почему женщины чаще страдают от деменции. Результаты опубликованы в журнале Alzheimer’s & Dementia и требуют дальнейших клинических испытаний для подтверждения причинно-следственной связи.

