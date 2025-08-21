Названо природное средство для защиты от деменции

Американские ученые из Калифорнийского университета предложили новый подход к борьбе с возрастными изменениями мозга и болезнью Альцгеймера. Оказалось, сочетание никотинамида (формы витамина В3) и антиоксиданта EGCG из зеленого чая помогает восстанавливать уровень важной энергетической молекулы в нейронах и улучшает процесс клеточной «уборки» — аутофагии, которая очищает клетки от токсичных белков. Работа опубликована в журнале GeroScience.

© Газета.Ru

Ключевым объектом исследования стала молекула гуанозинтрифосфат (GTP), отвечающая за транспорт и переработку поврежденных белков. Ученые выяснили, что с возрастом запасы GTP снижаются, особенно в клетках мозга с признаками болезни Альцгеймера. Это приводит к сбоям в работе митохондрий и накоплению опасных белковых агрегатов.

Обработка старых нейронов смесью никотинамида и EGCG всего за 16 часов восстанавливала уровень GTP почти до «молодых» значений, активировала белки Rab7 и Arl8b, отвечающие за утилизацию клеточного «мусора», и снижала накопление амилоида — ключевого патологического белка при Альцгеймере. Кроме того, отмечено снижение окислительного повреждения белков и рост выживаемости клеток на 22%.

«Меня удивило, насколько эффективно комбинация никотинамида и EGCG снижала уровень окисленных белков и очищала клетки от амилоида», — отметил руководитель работы профессор Грегори Дж. Брюэр.

Однако авторы подчеркивают: для подтверждения результатов необходимы масштабные исследования на животных и людях. Кроме того, добавки с этими веществами в обычной форме в организме быстро разрушаются, поэтому ученым предстоит найти способы доставки соединений прямо в мозг.