ИИ-вакцины будущего: Россия разрабатывает ряд прививок

Российские ученые используют искусственный интеллект для разработки вакцин против опасных заболеваний, включая лихорадку Денге, африканскую чуму свиней, болезнь Лайма и новые штаммы коронавируса. Технология позволяет проводить виртуальное моделирование, предсказывать реакцию иммунной системы и сокращать время создания препаратов с месяцев до недель. Уже завершено проектирование трех вакцин против АЧС и прототипов для COVID-19 и Денге, а также ведется работа над препаратами против болезни Альцгеймера и герпеса.

Ранее писали, что китайские ученые из Пекинского университета выявили неожиданный риск для мужского здоровья, связанный с чрезмерным потреблением моркови. Исследование показало, что избыток каротинов может нарушать функцию сосудов и повышать вероятность развития эректильной дисфункции на 60%. Специалисты подчеркивают, что опасность возникает только при значительном превышении норм потребления моркови и других богатых каротином продуктов.

Кроме того, на территории штата Теннесси обнаружены окаменелости древнего оленя вида Eocoileus gentryorum, отличавшегося малыми размерами. Ранее считалось, что эти животные обитали исключительно на территории современной Флориды. Находка расширяет представления ученых о распространении вида в Северной Америке и может привести к пересмотру палеонтологических карт региона.