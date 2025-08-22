Ученые стали лучше понимать, как устроена речь человека

Вы когда-нибудь замечали, что беседа напоминает танец — с паузами, акцентами и сменой темпа? Новое исследование показало, что в ритме нашей речи есть биологическая основа. Работа опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме установили, что человеческая речь на всех языках подчиняется единому ритму. Она организована в интонационные единицы, которые меняются с частотой примерно раз в 1,6 секунды.

Анализ охватил более 650 аудиозаписей на 48 языках, представляющих 27 языковых семей со всех континентов. Новый алгоритм ИИ позволил автоматически выделить эти фрагменты в спонтанной речи. Оказалось, что независимо от языка — будь то английский, русский или исчезающие наречия изолированных регионов — люди автоматически структурируют речь одинаково.

«Наши результаты показывают: организация речи — это не просто культурный феномен, а глубоко укорененная биологическая особенность. Данный ритм, вероятно, связан с когнитивными функциями», — отмечает первый автор исследования доктор Майя Инбар.

Значение этих интонационных единиц велико. Они помогают слушателям ориентироваться в разговоре, своевременно реагировать и усваивать информацию. Для детей такие ритмические фрагменты служат подсказками при изучении языка.

Более того, низкочастотный ритм перекликается с мозговой активностью, связанной с памятью, вниманием и волевым контролем, что указывает на глубокую связь речи и мышления.

«Мы показали, что универсальные свойства языка тесно связаны с физиологией и когнитивными процессами человека. Понимание временной структуры речи объединяет нейронауку, лингвистику и психологию. Это объясняет, как человек управляет потоком информации в реальном общении и почему разговоры сближают нас», — подчеркивает профессор Эйтан Гроссман, руководитель исследования.

Ученые считают, что открытие может повлиять на появление более естественной речи у нейросетей, улучшение терапии речевых нарушений и изучение неврологических функций.