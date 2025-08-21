Создан совершенный аналог человеческой кожи

Австралийские ученые из лаборатории Института Фрейзера при университете Квинсленда впервые вырастили образцы кожи, полностью имитирующей человеческую. Это может помочь в лечении редких генетических кожных заболеваний, сообщила вещательная корпорация ABC.

© unsplash

«Мы считаем, что теперь для нас открываются новые возможности по поиску новых методов лечения ряда редких заболеваний, которые наносят вред большому числу родителей с больными детьми»‎, — сказал директор института Фрейзера Кияраш Хосротехрани.

Для выращивания кожи использовались стволовые клетки, которые помогли воссоздать кровеносные сосуды, капилляры, волосяные фолликулы, несколько слоев ткани и иммунные клетки. Ученые отмечают, что полученный образец кожи гораздо более совершенен, чем предыдущие варианты, которые были тоньше и состояли из одного типа клеток.

По информации ABC, отличающийся жарким климатом штат Квинсленд занимает первое место в мире по числу случаев рака кожи. В частности, у более чем 3,6 тыс. жителей штата ежегодно диагностируют меланому.