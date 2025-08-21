В Сиднее прошла первая в мире операция с участием двух роботов

Почему это прорыв в хирургии

Операция показала, как разные роботизированные системы могут работать в тандеме, усиливая сильные стороны друг друга. Da Vinci обеспечивает хирургов высокой точностью и обзором в труднодоступных зонах, а Symani позволяет проводить тончайшие реконструктивные процедуры, которые руками сделать практически невозможно.

По словам Моррисона, использование Symani также снижает усталость хирургов во время многочасовых операций: «Робот устраняет дрожание и напряжение, сохраняя точность в течение всего вмешательства».

Теперь специалисты рассматривают ее как инструмент для более широкого круга сложных операций, где критично не только удалить опухоль, но и сохранить функции организма. Для пациента по имени Джордан операция стала спасением: опухоль была удалена полностью, но голос и способность глотать сохранены. Для медицины — это сигнал о новом этапе в развитии роботизированной хирургии.