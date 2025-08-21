Ученые выявили опасность чрезмерного употребления моркови для мужчин

Китайские ученые выявили неожиданную опасность чрезмерного употребления моркови для мужского здоровья. Согласно исследованию Пекинского университета, избыток каротинов, содержащихся в корнеплоде, может нарушать функцию сосудов и повышать риск эректильной дисфункции на 60%. Специалисты подчеркивают, что опасность представляет лишь значительное превышение норм потребления моркови и других богатых каротином продуктов.

© runews24.ru

Ранее писали, что на территории штата Теннесси обнаружены окаменелости древнего оленя вида Eocoileus gentryorum, который отличался малыми размерами. Ранее считалось, что ареал обитания этого вида ограничивался лишь современной Флоридой. Находка расширяет представления ученых о распространении фауны в Северной Америке. Кроме того, китайские ученые добились значительного успеха в лечении психических расстройств, пересадив мышам клетки человеческого мозга. Эксперимент показал снижение тревожности и коррекцию депрессивного поведения у грызунов. Этот инновационный метод открывает новые перспективы для разработки therapies психических заболеваний у людей.