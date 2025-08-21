Уральские химики синтезировали материал с сильными антибактериальными свойствами. Нанокомпозит из оксида алюминия и серебра будет востребован в хирургии, имплантации и других биомедицинских целях: для изготовления бактерицидных волокон, защитных тканей, хирургических нитей, перевязочных материалов.

Ради актуального исследования объединились в коллектив ученые сразу из трех организаций: Уральского федерального университета, Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН, Института химии твердого тела УрО РАН. Синтезируется сложный оксид в процессе горения солей металлов и органических компонентов. В качестве основного материала были выбраны керамические частицы, так как они не уступают другим носителям фармпрепаратов - металлам, природным и синтетическим полимерам. При этом имеют ряд преимуществ: во-первых, могут легко перемещаться в кровеносных сосудах, пищеварительном тракте, проходить сквозь клеточные мембраны, доставляя лекарственные препараты не хуже полимерных аналогов. А во-вторых, сам процесс производства керамических частиц является более легким, недорогим и быстрым.

Нанокомпозит из оксида алюминия и серебра будет востребован в хирургии и при имплантации

- Полученные нанокомпозиции показали высокую антибактериальную активность, - говорит руководитель научного коллектива, заведующий отделом химического материаловедения УрФУ Александр Остроушко. - Максимальными бактерицидными характеристиками обладают материалы, термообработка которых проводилась в течение восьми часов при температуре 850°C. Они подавили рост колоний кишечной палочки.

Наночастицы наименьших размеров быстрее воздействуют на вредоносные бактерии, чем крупные

Варьируя условия, ученые смогли создать наночастицы серебра разных размеров (от 1 до 200 нанометров) и форм (круглые, пластинчатые, в виде "нанокрабов" и др.). Исследователи обратили внимание, что наночастицы наименьших размеров обеспечивают необходимое быстрое воздействие на вредоносные бактерии в первые моменты контактирования с биологической средой, тогда как более крупные могут поддерживать долгосрочную динамику пролонгированного бактерицидного воздействия.

Исследование выполнено по госзаданию Министерства науки и высшего образования РФ.

Кстати

Новым нанокомпозитом уже заинтересовались коллеги из Новосибирска, которые создают остеоинтегрированные имплантаты (к примеру, для замены суставов, зубов). А также в Иваново, где разрабатывают антибактериальные ткани. Нанокомпозит можно внедрить в одежду - футболку, школьную или спортивную форму. Конечно, это будет на 20 -25 процентов дороже, но польза очевидна.