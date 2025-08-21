Создано инновационное устройство для спасения жизни при аневризме

Специалисты Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова разработали уникальный универсальный стент-графт для хирургического лечения аневризмы - патологического расширения кровеносного сосуда. Это трубка из металлической сетки, покрытая специальной тканью, которую вводят в сосуд, что предотвращает его разрыв или сужение. Уже успешно прооперирован первый пациент - 61-летний мужчина.

© Российская Газета

Аорта - самый крупный кровеносный сосуд. Аневризмой называется локальное расширение ее стенок на определенном участке, которое может угрожать разрывом.

В такой ситуации без экстренной помощи человек может умереть в считаные минуты. Это одна из острых проблем медицины, поскольку примерно в 90 процентах случаев разрыв приводит к летальному исходу независимо от возраста больного.

Как пояснил "РГ" директор научного центра Дмитрий Майстренко, чаще всего недуг развивается у людей старше 50 лет. У мужчин в 2-4 раза чаще, чем у женщин. Статистика свидетельствует: аневризма аорты ежегодно диагностируется у 5-10 человек из каждых 100 тысяч населения. Но реальные масштабы проблемы значительно больше. Согласно расчетам специалистов, аневризмой брюшной аорты страдают не менее 680 тысяч россиян. Если учесть, что примерно каждый десятый больной нуждается в хирургическом лечении, получается, что нужно проводить не менее 68 тысяч операций. А их в стране выполняется всего около 2500.

Это связано, во-первых, с высокой стоимостью. Хотя для пациента вмешательство бесплатное, если выполняется по ОМС, но его себестоимость - около 1 миллиона 400 тысяч рублей при стандартном вмешательстве и более 3 миллионов - в тяжелых ситуациях, когда аневризма имеет сложную конфигурацию, много ответвлений или большой размер. Во-вторых, центров, располагающих высококвалифицированным персоналом, способным проводить подобное вмешательство, не так много. А кроме того, есть сложности с самими стентами: зарубежные стоят крайне дорого, доставить их в Россию - проблема, а многие варианты теперь и вовсе недоступны для россиян. К тому же для лечения аневризмы сложной конфигурации применяются и сложные конструкции стентов.

Перед учеными встали конкретные задачи по разработке российских стент-графтов. Первое - они должны быть универсальными, чтобы их можно было имплантировать в различные участки аорты и адаптировать к различным ее диаметрам. Второе - производство необходимо организовать на территории России. Третье - сама установка была бы возможна во многих клиниках, поясняет Михаил Генералов, заведующий отделением сосудистой, абдоминальной и трансплантационной хирургии научного центра.

Ученым удалось решить практически все задачи. Каркас стент-графта, представляющий собой плетеную саморасширяющуюся сетку, сделали из нитинола. Нитинол - это сплав титана и никеля, металл, который впервые в мире был запатентован в СССР. Его главная характеристика - наличие "памяти". То есть конструкции сначала придают нужную форму, затем сжимают и под рентген-контролем вводят в кровяное русло. Под воздействием тепла человеческого тела она расширяется и "вспоминает" заданную форму, заняв нужное место в поврежденной аорте. На нитиноловый каркас нашивается специальное покрытие из инертного лавсана с повышенной проницаемостью, в некоторые модели может также вводиться гепарин, после прекращения действия которого стенка графта становится непроницаема для крови. В обычных моделях стентов покрытие сразу герметично.

- Мы хотели использовать именно покрытие с гепаринорегулируемой проницаемостью. С помощью рентгеноскопии мы видим, как на фоне гепарина сквозь стенку графта кровь из аорты попадает в висцеральные артерии, например почечные. При необходимости с помощью специальных инструментов мы можем поставить в местах отхождения артерий от аорты дополнительные маленькие стенты. Цель: сохранить естественный кровоток в ветвях аорты для кровоснабжения почек, кишечника или сосудов шеи. В итоге получается многоступенчатая конструкция, имеющая в своей основе нашу разработку - универсальные стент-графты из нитинола, - рассказал Михаил Генералов.

При разрыве аневризмы аорты без экстренной помощи человек может умереть в считаные минуты

Со временем на стенте оседают элементы крови, отвечающие за свертываемость, и аневризма изолируется от основного кровотока, разрыв ей уже не угрожает. Пациент может вести привычный образ жизни.

Операция с применением уникальных стент-графтов была сначала апробирована на мелких лабораторных животных, затем на баранах. И только после того, как получили все полагающиеся разрешительные документы, врачи центра прооперировали первого пациента, имеющего опасную для жизни аневризму брюшной аорты. Операция прошла хорошо, спустя полгода после нее мужчина чувствует себя отлично.

Перед учеными были поставлены конкретные задачи по разработке универсальных российских стент-графтов

Теперь медики ищут компанию-производителя, готовую взять на себя выпуск стент-графтов из нитинола. Что касается обучения методике коллег из других клиник в различных городах страны, то разработчики готовы делиться опытом, поскольку понимают: без массового внедрения важность разработки будет нивелирована.

Предлагая универсальный стент для хирургического лечения аневризмы, медики отдают себе отчет и в том, что только установкой стентов проблему адекватного и своевременного лечения заболевания не решишь. Именно из-за низкой выявляемости недуга.