ИИ поможет создать вакцину против вируса денге

Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" ведет разработку вакцин против вируса-возбудителя лихорадки денге, переносчиками которого являются комары. Кроме этого, российские ученые работают над вакцинами против коронавируса, болезни Лайма и африканской чумы свиней, используя технологии искусственного интеллекта (ИИ) для расчета их структур, говорится в пояснительной записке к опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов проекту постановления правительства РФ.

Документ посвящен изменениям в постановление правительства РФ 2010 года, утверждающее устав научного центра. Они связаны с включением в структуру НИЦ "Курчатовский институт" в последние годы ряда исследовательских центров. В проекте также дополняется описание направлений исследований института в сфере эпидемиологии.

"К настоящему времени закончены расчеты трех вакцин-кандидатов против африканской чумы свиней, вакцины-кандидата против нового штамма [корона]вируса <…>, против лихорадки денге. Заканчиваются расчеты вакцины-кандидата против болезни Лайма", - говорится в пояснительной записке.

Алгоритмы ИИ для расчета структуры

В документе уточняется, что традиционные методы создания вакцин основаны на экспериментальном подходе, который "занимает годы и требует больших средств". Ученые НИЦ "Курчатовский институт" применяют сочетание методов структурной биологии с данными прогнозирования "на основе алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта" для расчета структуры вакцины-кандидата. Эти работы позволяют заменить традиционный этап поискового синтеза, что помогает сократить время и ресурсы. При этом синтез вакцин и их испытания должны проводиться в установленном правилами порядке, уточняется в документе.

"На площадках структурных подразделений НИЦ "Курчатовский институт" <…> планируются научные исследования в области эпидемиологии неинфекционных заболеваний (неврологических заболевания и психических расстройств, онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний)", - также уточняется в опубликованном документе.

Среди заболеваний, которым будут посвящена работа ученых, - болезнь Альцгеймера. В Курчатовском институте, в частности, намерены вести "поиск новых биологических маркеров для выявления доклинических и ранних стадий" болезни с использованием машинного обучения и искусственного интеллекта. Помимо этого, работы исследователей будут посвящены поиску новых методов борьбы с герпесом, цитомегалией и вирусом Эпштейна-Барр, говорится в пояснительной записке к проекту документа.

О лихорадке денге

Лихорадка денге преобладает в странах с тропическим и субтропическим климатом. Переносчиками вируса являются самки комаров. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что в последние годы денге стала быстро распространяющейся инфекцией во всех регионах ВОЗ. Число случаев заражения оценивается на уровне 100-400 млн ежегодно. По данным ВОЗ, более 80% случаев, как правило, протекает легко или бессимптомно. Но вирус может вызывать острое респираторное заболевание, которое способно развиваться в потенциально смертельное осложнение.