Ученые нашли уязвимое место самых агрессивных видов рака

Австралийские ученые из института WEHI сделали важное открытие в области лечения онкологии, обнаружив новый способ борьбы с наиболее агрессивными и труднолечимыми формами рака.

Ученые установили, что блокировка малоизученного механизма малого сплайсинга может стать основой для новых противораковых препаратов. Этот процесс затрагивает лишь небольшую часть генов, но критически важен для деления клеток. Быстрорастущие опухоли, особенно связанные с мутацией гена KRAS, оказались крайне зависимы от его работы.

Эксперименты на животных и человеческих клетках показали: при подавлении малого сплайсинга рост опухолей в легких, печени и желудке заметно замедляется, при этом здоровые клетки почти не страдают. Нарушение процесса приводит к накоплению повреждений в ДНК раковых клеток, что запускает их естественное уничтожение.

Руководитель исследования Джоан Хит подчеркнула, что в отличие от методов, нацеленных на отдельные мутации, новый подход воздействует на саму основу развития злокачественных образований. По мнению специалистов, это открытие открывает путь к созданию более эффективной терапии солидных опухолей, которые обычно крайне трудно поддаются лечению, сообщается в научном журнале Scimex.

Ранее исследователи из Университета Сан-Паулу в Бразилии нашли в яде амазонского скорпиона Brotheas amazonicus молекулу, которая обладает противоопухолевой активностью относительно клеток рака груди.

