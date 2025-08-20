Назван продукт, вызывающий воспаление кишечника

Красное мясо может способствовать развитию воспалительных заболеваний кишечника за счет нарушения баланса микрофлоры. К такому выводу пришли исследователи из Китайского столичного медицинского университета. Работа опубликована в журнале Molecular Nutrition & Food Research (MNFR).

В эксперименте мышей в течение двух недель кормили разными видами красного мяса — свининой, говядиной и бараниной. Затем животным искусственно вызвали воспаление в толстой кишке. Оказалось, что у всех групп, получавших мясные диеты, воспаление протекало значительно тяжелее.

Ученые зафиксировали переизбыток провоспалительных цитокинов и массовое проникновение иммунных клеток в ткани кишечника. Анализ микробиоты показал сокращение числа бактерий Streptococcus, Akkermansia, Faecalibacterium и Lactococcus, при этом возросла доля Clostridium и Mucispirillum.