Найдена причина ускоренного роста агрессивного рака груди

Исследователи открыли свидетельства того, что клетки трижды негативного рака груди способны особым образом взаимодействовать с соседними жировыми клетками и использовать их ресурсы для своего быстрого роста и размножения. Блокировка этого обмена резко замедляет рост опухоли, сообщила пресс-служба американского Университета Калифорнии в Сан-Франциско (UCSF).

"Опухоли быстро растут и размножаются за счет того, что они "похищают" источники энергии, которыми пользуются здоровые части тела. Нам удалось понять, как этот процесс происходит внутри опухолей трижды негативного рака груди. Это создало идеальные условия для разработки эффективных стратегий по борьбе с самыми агрессивными формами данных новообразований", - пояснил профессор UCSF Андрей Гога, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают исследователи, примерно в 15% случаев клетки рака груди не обладают тремя ключевыми рецепторами, с которыми соединяются гормоны, ускоряющие рост данных новообразований. Это не позволяет блокировать рост опухоли при помощи терапий, мешающих гормонам соединяться с этими рецепторами, а также подобные опухолевые клетки обычно сами по себе отличаются высоким уровнем агрессивности, что повышает шансы на неблагоприятный прогноз для пациенток.

Американские, израильские, европейские и китайские молекулярные биологи раскрыли один из необычных механизмов, ускоряющих рост данного типа опухолевых клеток, в ходе наблюдений за состоянием здоровья шести пациенток с трижды негативным раком груди и сорока носителей агрессивных форм других вариаций этой опухоли. Ученые собрали образцы новообразований вместе с окружающими их здоровыми клетками, всесторонне изучили их взаимодействия и проследили за их ростом в организме мышей.

Этот анализ показал, что концентрация молекул жира в соседних с опухолью адипоцитах, жировых клетках тела человека, была значительно ниже, чем в более далеких от них регионах молочных желез. Это заставило ученых изучить взаимодействия между опухолевыми и жировыми клетками, в результате чего они обнаружили, что соседство с раковыми клетками заставляет адипоциты расщеплять жировые молекулы и передавать нутриенты в опухоль.

Ключевую роль в этих процессах, как обнаружили биологи, играет поверхностный белок Cx31, блокировка работы которого резко замедлила рост культур опухолевых клеток в пробирках и в организме мышей. Подобные результаты опытов дают надежду на то, что предотвращение взаимодействий между жировыми и опухолевыми клетками позволит значительным образом повысить эффективность терапии трижды негативного рака груди, подытожили биологи.

О раке груди

Рак груди поражает примерно 2,1 млн женщин каждый год и уносит жизни около 630 тыс. пациенток. Как правило, большинство больных выживает при своевременной диагностике и удалении опухоли, однако иногда раковые клетки успевают "сбежать" из новообразования и породить метастазы. Их развитие сильно снижает вероятность выживания женщины - в среднем, от метастазов гибнет больше половины пациенток с подобным диагнозом.